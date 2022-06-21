У Запоріжжі викрили шахраїв, які видурили в людей майже ₴400 тис. начебто на потреби ЗСУ

Один із затриманих представлявся заступником голови Івано-Франківської ОДА.

Запорізькі правоохоронці викрили двох зловмисників, які збирали кошти начебто для потреб української армії, хоча насправді їх привласнювали.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Запорізької області.

34-річна мешканка Запоріжжя у змові з іншою особою, з початку воєнного стану ошукувала громадян. Жінка отримувала від них грошові кошти під приводом зборів благодійних внесків на потреби Збройних сил України. В свою чергу, спільник, виконуючи роль нібито представника благодійної організації, представляючись у телефонній розмові заступником голови Івано-Франківської ОДА, підшукував громадян, які мають бажання здійснювати добровільні грошові внески задля формування так званого «благодійного фонду», — розповіли в поліції.

Кошти поступали на банківський рахунок підозрюваної. Частину з них жінка перераховувала спільнику.

За березень-квітень зловмисники ошукали понад десяток українців та суб’єктів господарювання на загальну суму майже 400 тисяч гривень.

В поліції зазначили, що наразі на підставі зібраних матеріалів слідчі одній із фігуранток повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК (заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 (закінчений замах на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб) ККУ.

Подальше досудове розслідування допоможе встановити усіх причетних до шахрайської оборудки. // LB.ua