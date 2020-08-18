У Запоріжжі викрито мільйонні махінації: СБУ перевіряє оцінку більше 50 земельних ділянок

Служба безпеки України викрила незаконні оборудки з комунальною землею. Через них бюджет Запоріжжя вже недоотримав понад 5 мільйонів гривень.

У 2017 році Запорізька міська рада уклала договір із приватною експертною установою на проведення оцінки ділянки для будівництва офісу. Оцінювачі занизили її вартість більше ніж у 10 разів.

Директору та провідному експерту установи вже оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину. На вказану земельну ділянку накладено арешт.

Крім того, СБУ проводить перевірку експертних оцінок ще понад 50-ти земельних ділянок, виконаних фігурантами справи.

Служба безпеки України