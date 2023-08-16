У Запоріжжі внаслідок дій медпрацівниці новонароджена дитина отримала опіки тіла

За процесуального керівництва прокурорів Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя до суду скеровано обвинувальний акт стосовно медпрацівниці одного з пологових будинків за фактом неналежного виконання професійних обов’язків, внаслідок недбалого ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки дитині (ч. 2 ст. 140 КК України).

Розслідуванням встановлено, що медична сестра відділення спільного перебування матері та новонародженого, не перевіривши технічний стан матраца з електрообігрівом, розпочала процедуру зігрівання немовля. Через несправність електропристрою малюк отримав тяжкі тілесні ушкодження у вигляді опіків.

Досудове розслідування здійснювали слідчі відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура