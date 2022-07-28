У Запоріжжі внаслідок ДТП загинули два пішоходи, ще четверо – госпіталізовані (фото)

Винуватець наїхав на припарковані авто, а ті від удару зіткнулися з людьми на узбіччі.

Сьогодні в Запоріжжі трапилася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули і травмувалися люди.

Про це повідомили в поліції Запорізької області.

За інформацією правоохоронців, близько 13-ої години водій BMW, їдучи вулицею, різко змінив напрям руху свого авто і наїхав на 5 припаркованих транспортних засобів.

Автівки отримали механічні пошкодження і від удару зіткнулися з людьми, які перебували на узбіччі.

“Внаслідок аварії один пішохід загинув на місці події. Наразі його особисті дані встановлюються. Ще п’ятеро громадян віком від 25-ти до 50-ти років, серед яких одна жінка, з травмами різного ступеню важкості доставлені до лікарні. В медичному закладі чоловік 1972 року народження від отриманих травм помер”, – розповіли в поліції.

В обласному управлінні ДСНС зазначили, що одного із чоловіків притисло понівеченими конструкціями автівки. Рятувальники деблокували його і передали медикам. Також співробітники ДСНС допомогли медикам у транспортуванні постраждалих до карет “швидкої”. Усіх травмованих госпіталізували до реанімаційного відділення міської лікарні.