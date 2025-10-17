У Запоріжжі внаслідок вибуху гранати у під’їзді будинку поранено чоловіка

В одному із житлових будинків у Вознесенівському районі здетонував боєприпас, травмувавши людину. На місці події працювали поліцейські вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

16 жовтня о 18:40 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух на сходовому майданчику в одному із багатоквартирних будинків середмістя. У результаті вибуху чисельні осколкові поранення отримав 39-річний місцевий житель.

Попередньо встановлено, що чоловік знайшов гранату. Під час необережного поводження боєприпас здетонував. Постраждалого доставили до лікарні.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань. В межах досудового розслідування встановлюються усі причини та обставини інциденту.

Поліція Запорізької області закликає громадян дбати про власну безпеку. У разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не чіпайте його та повідомляйте про знахідку до Нацполіції або ДСНС за телефонами 102 або 101.

Відділ комунікації поліції Запорізької області