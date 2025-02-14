У Запоріжжі водій кілька хвилин віз військового на капоті автомобіля

Військовослужбовець зламав ногу та отримав забої.

У Запоріжжі поліцейські розслідують заподіяння тілесного ушкодження середньої тяжкості військовослужбовцю.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Запорізькій області.

“У Комунарському районі міста водій автомобіля Ford на пішохідному переході ледве не наїхав на літнього чоловіка та на ходу почав з ним сваритися. За пішохода заступився військовий та намагався зупинити авто”, – розповіли в поліції.

Водій автомобіля не зупинив авто і повіз військового на капоті. Він не припиняв рух кілька хвилин, в результаті військовослужбовець впав на землю після різкого гальмування. Правопорушник поїхав з місця, але перехожі зафільмували подію.

Внаслідок падіння військовослужбовець зламав ногу та отримав забої

Водія авто розшукали поліцейські, транспортний засіб вилучений, вирішується питання щодо накладення на нього арешту.

Правоохоронці відкрили за цим фактом кримінальне провадження, правова кваліфікація – ч.1 ст.122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України. Також водій буде притягнений до адмінвідповідальності за порушення ПДР. // LB.ua