У Запоріжжі вручено підозри квартирним злодіям, які влізли до помешкання поліцейського

Зловмисники проникли до помешкання офіцера поліції громади та викрали його особисте та службове майно. Оперативники ДВБ вийшли на фігурантів та вилучили речові докази.

У листопаді 2020 року, коли один із поліцейських Запорізького районного управління ГУНП у Запорізькій області пішов вранці на службу, до його квартири, шляхом підбору ключів, проникли невідомі особи. Зловмисники викрали заощадження, побутову техніку, прикраси та службові речі: планшет і нагрудну відеокамеру.

За фактом події слідчі Запорізького районного УП внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. У рамках захисту системи розкриттям цього злочину зайнялися працівники Запорізького управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

Спільно з підрозділами кримінальної поліції ГУНП області оперативники УДВБ НПУ провели низку оперативно-розшукових заходів та зібрали інформацію, яка допомогла встановити осіб, причетних до правопорушення, маршрут їхнього пересування та місце знаходження.

Фігурантами крадіжки виявились 35-ти та 40-річний мешканці Запоріжжя. Старшому чоловікові в минулому було інкриміновано частини 2,3,4,5 ст.185 Кримінального кодексу України. За це суд дав йому два роки позбавлення волі умовно, а згодом відправив за ґрати на п’ять років за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Опинившись на волі, чоловік взявся за старе – разом зі спільником почали «обчищати» чужі домівки.

Під час санкціонованих обшуків за місцем мешкання зловмисників, за фізичної підтримки бійців поліції особливого призначення обласної поліції, правоохоронці виявили та вилучили речі, викрадені з оселі поліцейського – рюкзак та золотий ланцюжок. Також вилучені кошти та велика кількість інших цінних речей, ймовірно, викрадених з інших помешкань: 2,1 тисячі доларів США, мисливські набої, два десятки мобільних телефонів, ювелірні вироби, чотири планшети, ноутбук та шість портфелів для ноутбуків, фотоапарат, наручні годинники, 10 одиниць електродрилей, біноклі, рюкзаки, з десяток гаманців і портмоне, електрошокер, ножі, банківські картки та пристрої для відмикання дверей. Походження цього майна спільники пояснити не змогли.

Наразі слідчі поліції оголосили обом чоловікам про підозру за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України. У разі доведення вини їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України