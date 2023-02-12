У Запоріжжі викрили браконьєрів, які завдали екосистемі держави шкоди на суму понад ₴380 000
Вилучено більше 240 рибин різних видів та заборонені знаряддя лову. За грубе порушення правил рибальства відносно порушників складені адміністративні протоколи. За фактами незаконного заняття рибним промислом відкриті кримінальні провадження.
З метою попередження незаконного вилову водних біоресурсів на зимувальних ямах водні поліцейські спільно з державними інспекторами Запорізького рибоохоронного патруля провели відпрацювання берегової смуги річки Дніпро.
В результаті рибоохоронного рейду в акваторії Каховського водосховища поблизу Арочного моста правоохоронці викрили три факти порушення Правил рибальства.
Для документування правопорушення на місце події прибула слідчо-оперативна група Запорізького районного управління поліції.
Встановлено, що 39-річний мешканець Дніпровського району за допомогою забороненого знаряддя лову типу «драч» методом багріння з берега виловив 111 пліток, 6 карасів та 7 густери, чим завдав рибному господарству України матеріальну шкоду понад 194 000 гривень.
Аналогічний протизаконний спосіб лову обрав і 40-річний місцевий мешканець. Він встиг виловити 102 рибини різних видів, а саме – 98 пліток, 2 карася, 2 густери. Його діями екосистемі завдано збитків понад майже на 160 000 гривень.
За незаконне зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду, обом чоловікам інкримінують кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає максимальне покарання – до трьох років обмеження волі.
Незаконний улов виявили правоохоронці і в 38-річного чоловіка, який із застосуванням забороненого знаряддя лову «драч» виловив 10 пліток, 4 карася та 3 густери. Екосистемі завдано збитків понад 26 600 гривень.
Працівники поліції спільно із інспекторами рибоохоронного патруля вилучили заборонені знаряддя лову та незаконний улов.
Відносно всіх рибалок складені адміністративні матеріали за ч. 4 ст. 85 (Порушення правил використання об’єктів тваринного світу) КУпАП.
Поліція закликає громадян дотримуватись вимог чинного природоохоронного законодавства. Якщо Ви стали свідком незаконного вилову чи збуту водних біоресурсів, а також продажу заборонених знарядь лову, повідомляйте про це на спецлінію 102.
Відділ комунікації поліції Запорізької областіTweet