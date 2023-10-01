У Запоріжжі викрили псевдоволонтера, який ошукав громадян і вчинив крадіжку

За схемою «вам виділено кошти за програмою» аферист видавав потерпілим сувенірні купюри номіналом тисяча гривень. Натомість отримував решту справжніми банкнотами. Після скоєння чергового злочину правопорушник заволодів ще й гаджетом потерпілого. Поліцейські розшукали фігуранта. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Досудове розслідування триває.

27 вересня до відділу поліції № 5 Запорізького райуправління надійшло повідомлення від 78-річного мешканця Хортицького району про те, що до нього додому прийшов незнайомець, який представився волонтером, ошукав на суму 700 гривень та вкрав мобільний телефон «Redmi 10c».

Поліцейські провели низку невідкладних оперативно-пошукових заходів, вилучили записи з камер відеоспостереження, розміщених на будинку, в якому проживає потерпілий дідусь. Менше ніж за три години розшуківці встановили особу зловмисника та його місцезнаходження. Ним виявився 46-річний місцевий мешканець. При поверхневому огляді у фігуранта вилучили кошти у розмірі 700 гривень, отримані шахрайським шляхом, а викрадений телефон він вже встиг продати. Речові докази вилучені.

Правоохоронці перевірили чоловіка на причетність до скоєння аналогічних злочинів та встановили, що в грудні минулого року у Дніпровському районі він ошукав ще одного чоловіка за схожою схемою.

Правопорушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Запорізької області