У Запоріжжі викрили псевдоволонтера, який ошукав громадян і вчинив крадіжку

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За схемою «вам виділено кошти за програмою» аферист видавав потерпілим сувенірні купюри номіналом тисяча гривень. Натомість отримував решту справжніми банкнотами. Після скоєння чергового злочину правопорушник заволодів ще й гаджетом потерпілого. Поліцейські розшукали фігуранта. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Досудове розслідування триває.

27 вересня до відділу поліції № 5 Запорізького райуправління надійшло повідомлення від 78-річного мешканця Хортицького району про те, що до нього додому прийшов незнайомець, який представився волонтером, ошукав на суму 700 гривень та вкрав мобільний телефон «Redmi 10c».

У Запоріжжі поліцейські викрили псевдоволонтера, який ошукав громадян і вчинив крадіжку

Поліцейські провели низку невідкладних оперативно-пошукових заходів, вилучили записи з камер відеоспостереження, розміщених на будинку, в якому проживає потерпілий дідусь. Менше ніж за три години розшуківці встановили особу зловмисника та його місцезнаходження. Ним виявився 46-річний місцевий мешканець. При поверхневому огляді у фігуранта вилучили кошти у розмірі 700 гривень, отримані шахрайським шляхом, а викрадений телефон він вже встиг продати. Речові докази вилучені.

Правоохоронці перевірили чоловіка на причетність до скоєння аналогічних злочинів та встановили, що в грудні минулого року у Дніпровському районі він ошукав ще одного чоловіка за схожою схемою.

Правопорушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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