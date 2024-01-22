У Запоріжжі викрили ув’язненого, який «продавав» військовослужбовцям неіснуючі товари

33-річний запоріжанин здійснював протизаконну діяльність просто з місця позбавлення волі. В інтернеті він публікував фейкові оголошення про продаж амуніції, а коли отримував передплату, блокував покупців. Потерпілими від дій афериста стали восьмеро захисників, які разом втратили близько 100 тисяч гривень. Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру в скоєнні шахрайства, його термін ув’язнення може подовжитися ще на 8 років.

Злочинну діяльність зловмисника припинили працівники управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДПК НПУ разом зі слідчими відділу № 2 (Олександрівський) Запорізького райуправління поліції разом зі співробітниками державної установи “Запорізький слідчий ізолятор” та представниками Південно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури.

Поліцейські встановили, що раніше неодноразово судимий за корисливі злочини чоловік, перебуваючи під вартою в Запорізькому слідчому ізоляторі, вчиняв шахрайства відносно військовослужбовців. У соціальній мережі він створював облікові записи, на яких розміщував фейкові оголошення про продаж різноманітних товарів для військових – амуніції, дронів, тепловізорів тощо. Для отримання грошей він надавав покупцям номери банківських карт своїх знайомих. Після переводу повної оплати або часткової передплати за замовлення фігурант блокував потерпілих.

Наразі встановлено, що потерпілими від дій зловмисника стали восьмеро військовослужбовців. Загальна сума завданих їм збитків сягає близько 100 тисяч гривень.

19 січня правоохоронці провели низку обшуків – в ДУ «Запорізький слідчий ізолятор» та за місцями мешкання власників банківських карток, які використовувались для переказів грошових коштів. У результаті заходів вилучено мобільні телефони, банківські картки, сім-картки та чорнові записи, які підтверджують злочинну діяльність фігуранта.

Цього ж дня поліцейські повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочинів, передбачених за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі вживаються заходи щодо встановлення інших осіб, які потерпіли від протизаконних дій підозрюваного.

Відділ комунікації поліції в Запорізькій області