У Запоріжжі викрили весь ректорат одного з університетів, який продав майже 3 тисячі фейкових посвідчень аспірантів

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували у Запоріжжі масштабну схему ухилення від мобілізації. За результатами комплексних заходів у прифронтовому місті викрито ректора приватного університету, який за хабарі оформлював ухилянтів до аспірантури вишу.

Крім головного фігуранта, викрито 8 його підлеглих, які діяли у складі злочинної організації. Серед них – його заступники та керівництво інститутів навчального закладу.

За матеріалами справи, лише протягом з кінця 2023 і до середини 2024 років фігуранти «заробили» на ухилянтах понад 50 млн гривень.

Як встановило розслідування, ректорат зараховував чоловіків призовного віку на денну форму навчання без будь-яких вступних іспитів та подальшого відвідування занять.

Цією «схемою» скористались 2966 військовозобов’язаних, які використовували фейкове навчання, щоб отримати відстрочку від призову.

Вартість такого «оформлення» становила до 5 тисяч доларів США готівкою з однієї особи. Після надання документів «аспіранти» додатково сплачували на реквізити вишу встановлену суму за два семестри у розмірі майже 20 тис. гривень.

Потім, за матеріалами справи, організатори оборудки знімали кошти з рахунку університету та розподіляли між собою.

На підставі зібраних доказів ректору вишу та вісьмом його підлеглим повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво такою організацією та участь у злочинній організації);

ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);

ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї);

ст. 336 (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

Служба безпеки України