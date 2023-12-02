У Запоріжжі викрили зловмисника, який пограбував чоловіка з інвалідністю

Раніше судимий місцевий житель скористався фізичним станом 72-річного громадянина, проник до його оселі та відкрито заволодів грошима. Встановили особу правопорушника оперативники. За вчинене йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

27 листопада близько 12:30 до відділу № 3 (Шевченківський) Запорізького районного управління поліції надійшло звернення людини похилого віку про пограбування. На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

За словами потерпілого, невідомий розбив вікно та проник до його приватного будинку. Скориставшись безпорадним станом господаря (має інвалідність), правопорушник обшукав оселю, знайшов гроші у сумі 20 000 гривень, забрав їх та втік.

Для відпрацювання прилеглої до місця злочину території залучався службовий собака, який вивів поліцейських на слід зловмисника. Пес привів правоохоронців до вулиці, на якій встановлені камери відеоспостереження. Так, оперативники вилучили відеозаписи та отримали прикмети ймовірного підозрюваного.

У результаті проведених оперативно-пошукових заходів працівники карного розшуку встановили особу правопорушника. Ним виявився 38-річний місцевий житель, раніше неодноразово судимий за вчинення майнових злочинів. Працівники поліції вилучили в нього майже всю суму викрадених коштів та повернули їх потерпілому.

Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. На цей час вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Запорізької області