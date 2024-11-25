У Запоріжжі викрито лікарів, які за хабарі забезпечували оформлення фейкової інвалідності ухилянтам

За процесуального керівництва Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя групі осіб повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, троє лікарів приватного медичного закладу Запоріжжя налагодили злочинну схему оформлення фейкової інвалідності чоловікам призовного віку для подальшого встановлення стану непридатності до проходження військової служби. За одну таку послугу підозрювані отримували до 3 тис доларів США, частину якої передавали працівникам МСЕК.

Під час обшуків за місцем мешкання та роботи учасників злочинної схеми вилучено майже 40 тис доларів США, більше 7 тис євро, понад 141 тис грн, злиток золота вагою 20 грамів, мобільні телефони, чорнові записи.

Тривають першочергові слідчі дії, на причетність до злочинної діяльності перевіряються працівники МСЕК однієї з лікарень міста.

Заходи з викриття здійснювались прокуратурою спільно зі слідчими відділу поліції № 1 Головного управління Нацполіції в Запорізькій області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора