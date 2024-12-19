У Запоріжжі за державну зраду судитимуть двох агентів російської розвідки

Прокурори Запорізької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жительки Запоріжжя та її співучасника за фактом державної зради (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КПК України).

Розслідуванням встановлено, що 20-річна запоріжанка погодилась допомагати представникам спецслужб рф у підривній діяльності проти України. За «успішне» виконання ворожих завдань вона отримувала від окупантів «винагороду» на банківську карту або криптогаманець.

Спочатку дівчина самотужки виконувала поставленні куратором завдання: фіксувала місця розташування службових авто та техніки Сил оборони на території Запоріжжя. А коли отримала доручення щодо їх знищення – вирішила заручитись сторонньою допомогою.

На пропозицію спалити військове авто відгукнулись підлітки, які шукали через соцмережі «легкого заробітку». Разом вони виконали це завдання ворога та зафільмували свої дії на відео.

Надалі до злочинної діяльності долучився її співмешканець. Пара разом обходила прифронтове місто та фіксувала локації військових автівок та техніки для майбутніх підпалів.



Підозрювані були викриті правоохоронцями «на гарячому» під час спроби підпалу бойової машини піхоти Сил оборони України. Наразі вони за рішенням суду перебувають під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура