У Запоріжжі за махінації з реалізацією зерна судитимуть директора державного підприємства

Зловживаючи службовим становищем, посадовець організував продаж озимої пшениці за заниженою вартістю. В результаті, підприємству завдано шкоди на суму понад два мільйони гривень. Слідством складено обвинувальний акт у кримінальному провадженні, який скеровано до суду. Фігуранту загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.

Слідчим слідчого управління ГУНП в Запорізькій області завершено досудове розслідування кримінального провадження за ознаками правопорушення, визначеного у ч.2 ст.364 «Зловживання владою або службовим становищем» Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснювалося за оперативним супроводженням працівників Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР НПУ. Встановлено, що директор державного підприємства, зловживаючи службовим становищем, уклав з товариством з обмеженою відповідальністю договори купівлі-продажу озимої пшениці урожаю 2021 року та організував її реалізацію за заниженою вартістю.

Здійснивши умисні дії в інтересах ТОВ, з метою отримання останнім неправомірної вигоди, посадовець скоїв кримінальне правопорушення з тяжкими наслідками.

Згідно висновків судової товарознавчої та судової економічної експертиз, державному підприємству завдано шкоди на загальну суму понад два мільйони гривень.

22 серпня за результатами проведення всіх необхідних оперативно-слідчих та процесуальних дій, експертних досліджень, за погодженням з Запорізькою окружною прокуратурою, обвинувальний акт відносно правопорушника скеровано до суду. Відповідно до санкції інкримінованої статті, колишньому керівникові загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відділ комунікації поліції Запорізької області