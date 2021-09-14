У Запоріжжі за опір поліції затримано домашнього насильника

Крім цього, нетверезий чоловік наніс тілесні ушкодження патрульній, яка прибула у складі мобільної групи. Всі дії порушника зафіксовано на бодікамери. Відкрито кримінальне провадження, проводиться досудове розслідування.

13 вересня близько 17-ї години до чергової частини відділу № 4 Запорізького районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в квартирі будинку по вулиці Водонапірний, син в стані алкогольного сп’яніння б’є батьків.

Для відпрацювання інформації, за адресою прибула мобільна група з реагування на факти домашнього насильства у складі двох поліцейських. Правоохоронці на місці встановили, що громадянин 1983 року народження у стані алкогольного сп’яніння, провокував бійку та намагався побити свою 74-річну матір.

Під час прийняття заяви, порушник поводив себе агресивно, висловлювався на адресу поліцейських нецензурною лайкою. На вимогу припинити свої дії не реагував і несподівано кинувся з побутовим предметом на патрульну. Удар поліцейська встигла відбити, але отримала травму зап’ястя. Після цього, до чоловіка правоохоронці застосували фізичну силу, вділи кайданки та доставили до відділу поліції. Його протиправні дії зафіксовано за допомогою бодікамер екіпажу.

За вказаним фактом слідчим було відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» Кримінального кодексу України. Фігуранта затримано у порядку ст. 208 КПК. Разом з цим, за вчинення домашнього насильства відносно чоловіка складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП та винесено заборонний припис за усіма пунктами заборони.

13 вересня ще один житель Запоріжжя став фігурантом кримінального провадження, відкритого за фактом погрози насильством працівнику під час виконанням службових обов’язків. Події відбулися вдень біля будинку по проспекту Соборному. Працівники Управління патрульної поліції зупинили чоловіка 1979 року народження та виявили у нього наркотичну речовину. При затриманні, правопорушник вчинив опір та погрожував патрульним фізичною розправою. Дану подію зафіксовано на бодікамеру.

Слідчим відділу поліції № 2 Запорізького районного управління відомості внесено до ЄРДР за ч.1 ст.345 Кримінального кодексу України. За скоєні дії, фігуранту загрожує покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо: Правопорушення та події, зафіксовані поліцією з 6 по 12 вересня 2021 року

Відділ комунікації поліції Запорізької області