У Запоріжжі заарештовано двох підозрюваних у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень громадянам

Правоохоронці задокументували два факти нанесення ножових поранень у Шевченківському районі. В обох випадках конфлікти між чоловіками виникли під час спільного вживання алкогольних напоїв у закладах відпочинку. В результаті сутичок двоє постраждалих отримали колото-різані рани. Тривають досудові розслідування в рамках відкритих кримінальних проваджень.

3 лютого на спецлінію 102 до відділу поліції № 3 Запорізького райуправління надійшло повідомлення про те, що поблизу зупинки громадського транспорту виникла бійка між чоловіками, під час якої один з учасників поранив ножем свого опонента.

На виклик виїхали слідчо-оперативна група та працівники сектору кримінальної поліції територіального підрозділу. Правоохоронці опитали свідків, переглянули записи з камер відеоспостереження та встановили, що під час розпиття алкогольних напоїв в одному з місцевих закладів відпочинку між раніше незнайомими чоловіками виник словесний конфлікт. Коли сварка переросла в бійку, 35-річний запоріжанин ударив ножем в ділянку серця свого 41-річного опонента. Одразу після цього правопорушник залишив місце події.

Цього ж дня правоохоронці зафіксували ще один випадок, коли розпиття спиртних напоїв у закладі відпочинку закінчилося бійкою між відвідувачами та ножовим пораненням одного з них. Ситуація трапилася в приміщенні кафе – у потерпілого виник словесний конфлікт з невідомим чоловіком. Учасники суперечки вийшли на вулицю, де між ними зав’язалась бійка. Під час штовханини 39-річний запоріжанин дістав з кишені ніж та наніс декілька ударів своєму 50-річному супернику в бік та втік з місця події.

Потерпілих госпіталізовано. В результаті низки оперативних заходів поліцейські встановили місцезнаходження та затримали фігурантів обох подій на підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили їм про підозру. Знаряддя злочинів вилучені та направлені до експертної установи.

Першому зловмиснику інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Також встановлено, що чоловік у минулому вже відбував покарання за умисне спричинення тяжких тілесних ушкодженнь. Наразі йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді 60 діб тримання під вартою.

Другого – притягують до кримінальної відповідальності за ч.1. ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді увязнення на строк до восьми років. Йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Запорізької області