У Запоріжжі затримали чоловіка, який скоїв вбивство подружжя пенсіонерів

Під час поквартирного обходу та опитування сусідів потерпілих, поліцейські швидко встановили особу підозрюваного, розшукали і затримали. За фактом подвійного вбивства розпочато досудове розслідування.

19 серпня близько 21.30 до відділу поліції № 4 Запорізького районного управління надійшло повідомлення про те, що в квартирі будинку по вулиці Парамонова, виявлені тіла господаря квартири 1952 року народження та його дружини 1951 року народження.

На місці події було встановлено, що потерпілі мають ознаки насильницької смерті, а саме ножові поранення. Працівники сектору кримінальної поліції для встановлення можливих свідків злочину, здійснили поквартирний обхід. В результаті, оперативники отримали інформацію, що напередодні до подружжя пенсіонерів приходив чоловік, який колись зустрічався з їх донькою. Поліцейські одразу встановили його особу, а протягом двох годин і місцезнаходження. Він переховувався в Дніпровському районі міста Запоріжжя. Чоловіка 1975 року народження затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За попередніми даними, отриманими в ході слідчо-оперативних дій, чоловік скоїв тяжкий злочин на ґрунті стійких неприязних відносин. Смертельні ножові поранення зловмисник наніс кухонним ножем. Знаряддя вбивства та інші речові докази вилучено.

В рамках кримінального провадження, відкритого за п.1 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство), проводиться подальше досудове розслідування. Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо: На Запоріжжі поліція встановлює причини аварії, в якій загинуло п’ятеро осіб.

Відділ комунікації поліції Запорізької області