У Запоріжжі затримано начальника Держпродспоживслужби, який вимагав у підлеглого гроші (відео)

Державне бюро розслідувань продовжує системну протидію хабарництву та зловживанням серед чиновників на усіх рівнях.

Працівники Територіального управління ДБР Мелітополя затримали на «гарячому» начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області, який вимагав у підлеглого гроші, вважаючи що той має брати хабарі у фермерів за реєстрацію їх сільськогосподарської техніки.

За попередньою інформацією, чиновник мотивував свою вимогу тим, що законодавство забороняє використовувати громадянам сільськогосподарську техніку без реєстрації у Держпродспоживслужбі, тому всі фермери та домогосподарі області мають платити данину.

Посадовця було затримано під час одержання чергової частини грошей від підлеглого у сумі 8 тис. 250 доларів США. Під час затримання він намагався викинути гроші, але оперативники ДБР зафіксували цю спробу.

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Раніше працівники ДБР задокументували отримання посадовцем ще 3 тис. доларів США.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, у томі числі обшуки за місцем проживання та місцем роботи затриманого.

У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Запорізька обласна прокуратура, оперативний супровід – ТУ ДБР у Мелітополі.

Державне бюро розслідувань