У Запоріжжі затримано начальника Держпродспоживслужби, який вимагав у підлеглого гроші (відео)
Державне бюро розслідувань продовжує системну протидію хабарництву та зловживанням серед чиновників на усіх рівнях.
Працівники Територіального управління ДБР Мелітополя затримали на «гарячому» начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області, який вимагав у підлеглого гроші, вважаючи що той має брати хабарі у фермерів за реєстрацію їх сільськогосподарської техніки.
За попередньою інформацією, чиновник мотивував свою вимогу тим, що законодавство забороняє використовувати громадянам сільськогосподарську техніку без реєстрації у Держпродспоживслужбі, тому всі фермери та домогосподарі області мають платити данину.
Посадовця було затримано під час одержання чергової частини грошей від підлеглого у сумі 8 тис. 250 доларів США. Під час затримання він намагався викинути гроші, але оперативники ДБР зафіксували цю спробу.
Раніше працівники ДБР задокументували отримання посадовцем ще 3 тис. доларів США.
Наразі проводяться першочергові слідчі дії, у томі числі обшуки за місцем проживання та місцем роботи затриманого.
У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво здійснює Запорізька обласна прокуратура, оперативний супровід – ТУ ДБР у Мелітополі.Tweet