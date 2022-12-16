У Запоріжжі затримали чоловіка, підозрюваного в нанесенні смертельних тілесних ушкоджень знайомому

В результаті раптово виниклої сварки під час спільного розпиття спиртних напоїв 56-річний запоріжанин наніс своєму опоненту ножові поранення. На ранок від отриманих травм чоловік помер. Щоб приховати сліди злочину, зловмисник замотав труп у поліетиленові пакети та вкинув у вигрібну яму на території домоволодіння.

13 грудня до відділу поліції № 4 Запорізького РУП зі служби 102 надійшло повідомлення від мешканки Комунарського району про те, що в колодязі на прибудинковій території сусідів виявлено труп людини.

На вказану адресу прибули керівники територіального підрозділу, слідчо-оперативна група, криміналістична служба, працівники сектору кримінальної поліції та представники ДСНС.

Під час обстеження місця події та прилеглої території поліцейські виявили на дні вигрібної ями замотаний у поліетиленові пакети труп невідомого чоловіка.

У результаті проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці з’ясували особу померлого. Ним виявився 47-річний запоріжанин без постійного місця мешкання.

Попередньо встановлено, що у квітні 2022 року загиблий проживав у пари місцевих мешканців. У ході спільного розпиття спиртних напоїв між співмешканцем власниці оселі та померлим раптово виникла сварка, в результаті якої чоловік кухонним ножем наніс своєму опоненту два удари в область паху та стегна. Після скоєного ліг спати. А на ранок виявив, що його квартирант помер.

Щоб приховати сліди злочину, зловмисник обернув труп у поліетиленові пакети, замотав скотчем та за допомогою співмешканки скинув у вигрібну яму на території свого домоволодіння. Після цього погрожував жінці вбивством, якщо вона комусь розповість про скоєне.

Поліцейські встановили, що чоловік вже відбував покарання у місцях позбавлення волі за аналогічні злочини.

13 грудня за допомогою працівників ДСНС тіло загиблого вилучено та направлено на судово-медичну експертизу.

За фактом злочину, передбаченого ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, слідчим ВП № №4 Запорізького РУП під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури відкрито кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Наразі йому повідомлено про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Запорізької області