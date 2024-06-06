У Запоріжжі затримали чоловіка, підозрюваного в скоєнні вбивства

Вуличний конфлікт між двома незнайомцями завершився смертю одного із них. 53-річний містянин вдарив свого опонента гострим предметом у груди, від чого той помер на місці. Правоохоронці розшукали фігуранта. Йому загрожує до 15 років увʼязнення.

5 червня о 06:20 до відділу № 4 (Комунарський) Запорізького райуправління поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що біля однієї з багатопеверхівок вона натрапила на тіло невідомого чоловіка без ознак життя.

У результаті першочергових заходів оперативники управління карного розшуку та сектору кримінальної поліції територіального підрозділу поліції встановили особу потерпілого. Ним виявився 24-річний запоріжанин. Також попередньо зʼясували, що 4 червня ввечері він разом із двома знайомими перебував біля під’їзду багатоповерхівки. 53-річний мешканець будинку зробив компанії зауваження за гучні розмови. Між ними виник словесний конфлікт із взаємними погрозами. Чоловік вийшов із квартири на вулицю та продовжив суперечку, яка переросла в сутичку. Залишившись віч-на-віч із опонентом, він вдарив його гострим заточеним предметом в груди. Одразу після цього нападник пішов додому, а потерпілий помер на місці.

Фігуранта злочину затримали на підставі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Знаряддя вбивства вилучено та направлено на експертне дослідження до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Слідчі під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Запорізької області