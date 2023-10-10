У Запоріжжі затримали двох агенток ФСБ, які «полювали» на ППО та «зливали» персональні дані військових ЗСУ

Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще двох агенток фсб у результаті контрдиверсійних заходів у Запоріжжі. Зловмисниці розвідували бойові позиції системи протиповітряної оборони ЗСУ та передавали агресору установчі дані українських захисників.

Так, одна із фігуранток намагалась виявити локації зенітно-ракетних комплексів ППО на прифронтовій території області.

Також вона «зливала» до фсб прізвища та номери телефонів своїх родичів – бійців Збройних Сил України та їхніх бойових побратимів, які воюють на передовій.

Крім цього, під час «дружніх розмов» російська агентка записувала на диктофон свої розмови з військовими про тактику дій на полі бою, а потім надсилала окупантам відповідні аудіофайли.

Інша зловмисниця обходила прифронтову місцевість та фіксувала місця тимчасового базування особового складу та військової техніки ЗСУ.

За кожне виконане завдання російська спецслужба надсилала на банківські картки своїх агенток до 6 тис. у гривневому еквіваленті.

Служба безпеки викрила обох фігуранток на початковому етапі їхньої розвідувально-підривної діяльності. Це дозволило своєчасно провести комплексні заходи, спрямовані на убезпечення підрозділів Сил оборони за відповідними локаціями.

Разом з цим співробітники СБУ поетапно задокументували злочини російських агенток і затримали їх у власних помешканнях.

За даними слідства, ворожими поплічницями виявились дві мешканки Запоріжжя, яких влітку цього року дистанційно завербував представник фсб.

У поле зору російської спецслужби вони потрапили через підписку на російські Телеграм-боти, які збирають розвіддані про ЗСУ.

Під час обшуків в обох зловмисниць вилучено мобільні телефони, які вони використовували для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисницям загрожує довічне ув’язнення.

Контрдиверсійні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України