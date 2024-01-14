У Запоріжжі затримали грабіжника, який відібрав 10 000 гривень у пенсіонера

Спочатку зловмисник намагався заволодіти грошима літнього чоловіка біля банкомата, а коли не вдалося, вихопив їх на вулиці та втік. Нападника швидко розшукали працівники кримінальної поліції. На цей час йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Тривають слідчі дії.

12 січня близько 14:00 до відділу поліції №4 Запорізького районного управління надійшло повідомлення 70-річного місцевого мешканця про те, що його пограбували біля однієї з кав’ярень Комунарського району.

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Правоохоронці встановили, що зловмисник спочатку спробував відібрати гроші у потерпілого, коли той знімав їх у банкоматі в приміщенні торгівельного центру. Спроба була невдалою – власник буквально вихопив свої заощадження з рук грабіжника. Однак правопорушник спромігся вчинити злочин на вулиці, коли пенсіонер перераховував банкноти.

Потерпілий намагався наздогнати нападника, але послизнувся та впав. Після цього звернувся до поліції.

Правоохоронці опитали можливих свідків правопорушення, переглянули записи камер відеоспостереження, розташовані поблизу місця скоєння злочину, та встановили прикмети грабіжника.

У результаті проведених заходів поліцейські встановили особу грабіжника та його місцеперебування. Ним виявився 38-річний раніше судимий за корисливі злочини громадянин. Його затримали на підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури.

Нагадаємо: На Запоріжжі у 2023 році поліцейські розкрили майже 1870 тяжких та особливо тяжких злочинів.

Відділ комунікації поліції Запорізької області