У Запоріжжі затримали зловмисника, який до смерті побив рідну матір

Мешканець Хортицького району в стані алкогольного сп’яніння побив рідну матір за те, що вона випадково перекинула тарілку з їжею. Від отриманих травм жінка померла в медичному закладі. Фігуранта затримано. За скоєний злочин йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Увечері 10 березня до відділу поліції № 5 (Хортицький) Запорізького райуправління надійшло повідомлення від медиків швидкої допомоги про те, що, прибувши на виклик, вони виявили непритомну 69-річну жінку з множинними травмами. Постраждалу госпіталізували до реанімаційного відділення міської лікарні. Цього ж вечора вона померла.

Поліцейські встановили, що жінка внаслідок інсульту останні чотири роки була прикута до ліжка. Мешкала вона з раніше судимим 64-річним чоловіком та 35-річним сином, які постійно зловживали алкогольними напоями.

10 березня під час обіду чоловіки також випивали. Матір випадково перекинула тарілку з їжею, на що син відреагував агресивно. Він почав наносити жінці чисельні удари кулаками по голові й тулубу, а коли жертва знепритомніла, скинув її з ліжка. На звук падіння до кімнати зайшов чоловік потерпілої та після невдалих спроб підняти жінку викликав медиків. Каретою швидкої її доставили до лікарні, де в подальшому вона померла від отриманих травм.

Цього ж дня поліцейські затримали фігуранта на підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років.

Ухвалою Хортицького районного суду зловмиснику обрано міру запобіжного заходу – 60 діб тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури.

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Відділ комунікації поліції Запорізької області