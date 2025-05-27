У Запоріжжі затримали зловмисника, який облив людину горючою речовиною і підпалив

У жорстокий спосіб вирішив конфлікт місцевий житель – він облив легкозаймистою рідиною свого опонента, а потім підпалив. Потерпілий вижив, але отримав опіки. Поліцейські помістили фігуранта під варту. Триває досудове розслідування.

Вночі 24 травня до Запорізького районного управління поліції надійшло повідомлення про підпал людини у Дніпровському районі обласного центру. На виклик прибули працівники поліції та швидкої медичної допомоги.

Оглянувши місце події та опитавши свідків, правоохоронці швидко встановили особу зловмисника та його місцезнаходження. Ним виявився 34-річний місцевий житель – сусід 25-річного потерпілого.

Як з’ясувалося, тієї ночі на вулиці між чоловіками виник конфлікт, під час якого фігурант облив опонента заздалегідь підготовленою легкозаймистою речовиною, а потім – підпалив. Постраждалого з опіками госпіталізували.

За місцем мешкання зловмисника правоохоронці провели невідкладний обшук та вилучили речові докази. Його затримали на підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Фігуранту обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Запорізької області