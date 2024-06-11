У Запоріжжі затримали зловмисників, які вимагали в підприємця $70 000 неіснуючого боргу

Двоє чоловіків вдалися до психологічного тиску, аби заволодіти грошима потерпілого. Одного з порушників правоохоронці затримали під час отримання частини «боргу», а щодо іншого – вживаються заходи зі встановлення його місця знаходження. За скоєне фігурантам загрожує до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Задокументували діяльність групи вимагачів слідчі обласного главку поліції разом з оперативниками УСБУ в Запорізькій області під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури. Правоохоронці з’ясували, що неодноразово судимі жителі обласного центру вирішили збагатитися за рахунок місцевого бізнесмена.

Зловмисники наказали підприємцю сплатити їм 70 000 доларів неіснуючого боргу. Вимагаючи кошти, чоловіки тривалий час погрожували потерпілому розправою, весь час телефонували йому, а також підкладали траурні вінки та муляжі вибухових пристроїв.

Правоохоронці затримали одного зі зловмисників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання ним 5000 доларів, як частини «боргу».

За адресами фігурантів правоохоронці провели санкціоновані обшуки та вилучили речові докази злочинної діяльності.

Слідчі вже повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України, та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санація статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Дії спільника кваліфіковані за тією ж статтею. Йому повідомлено про підозру. Наразі вживаються заходи щодо встановлення його місця знаходження.

Відділ комунікації поліції Запорізької області