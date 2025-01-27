У Запоріжжі затримано чоловіка, підозрюваного у вбивстві майже 25 років тому

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя викрито та повідомлено про підозру громадянину у скоєнні майже 25 років тому розбійного нападу та умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині, вчинених групою осіб (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України).

За даними слідства, у серпні 2000 року 14-річний хлопець та маловідомий йому чоловік вступили у зговір та з корисливих мотивів вбили літню жінку.

Скориставшись довірою потерпілої, підозрюваний та його спільник увійшли до її квартири. Там, із метою подавити опір, зв’язали та заклеїли клейкою стрічкою рот. Надалі задушили та забрали наявні у неї нові текстильні вироби на суму 3900 грн.

Особу підозрюваного вдалось встановити завдяки збігу відбитків пальців рук, які він залишив під час вчинення іншого кримінального правопорушення у Миколаївській області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі відділу поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура