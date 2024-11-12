У Запоріжжі затримано групу вимагачів, які викрали людину

Четверо раніше судимих місцевих жителів силоміць затягнули чоловіка до однієї з квартир багатоповерхівки, де його били і вимагали сплатити 10 тисяч доларів неіснуючого боргу.

Поліцейські визволили потерпілого та затримали фігурантів на місці злочину. За скоєне підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію зі звільнення 25-річного запоріжанина проводили оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР Нацполіції разом зі слідчими відділу № 4 (Комунарський) Запорізького райуправління поліції за силової підтримки спецпризначенців підрозділу КОРД.

У межах досудового розслідування правоохоронці встановили, що зловмисники, 31, 41, 49 та 51 років, під вигаданим приводом призначили чоловіку зустріч біля під’їзду багатоповерхівки в Комунарському районі. Погрожуючи фізичною розправою, вони заштовхали потерпілого до однієї з квартир, де били руками та дерев’яною палицею, вимагаючи 10 000 доларів.

На місці події всіх фігурантів затримали на підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі підозрюваних перевіряють на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території Запорізької області.

Відділ комунікації поліції Запорізької області