У Запоріжжі завершено розслідування відносно шахрайської злочинної організації

Житель обласного центру створив «фірму», яка пропонувала громадянам фейкову роботу в країнах Євросоюзу. За свої «послуги» псевдорекрутери виманювали з потенційних працівників передплату, а після її отримання припиняли спілкування. Правоохоронці викрили схему незаконного заробітку та затримали вісьмох фігурантів. За скоєне їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Наприкінці травня оперативники Управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції разом зі слідчими обласного управління під процесуальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури припинили діяльність злочинної організації.

Правоохоронці встановили, що 42-річний запоріжанин відкрив фейкову «рекрутингову фірму», працівники якої пропонували громадянам роботу за кордоном. Головною умовою бронювання бажаного робочого місця була передплата. Після отримання грошей псевдорекрутери припиняли виходити на зв’язок із клієнтами. За такою схемою аферисти ошукали понад 20 людей на більш ніж 600 000 гривень.

29 травня поліцейські провели низку обшуків у Запоріжжі та Київській області, а саме в офісах і за місцями мешкання фігурантів. У результаті слідчих дій вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, sim-карти, флеш-накопичувачі, два автомобілі, печатки, документацію, чорнові записи та грошові кошти, отримані злочинним шляхом.

На підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу України поліцейські затримали вісьмох зловмисників. Їхні дії кваліфікували за ч.ч. 1, 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 4 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч.ч. 4, 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

28 серпня слідчі завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт відносно аферистів.

Відділ комунікації поліції Запорізької області