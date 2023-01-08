У Запоріжжі зловмисник до смерті забив свого сусіда та втік з місця злочину

Менш ніж за добу оперативники встановили вбивцю. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

4 січня на спецлінію 102 зателефонував чоловік, який повідомив, що біля одного з приватних будинків Вознесенівського району виявив тіло невідомого чоловіка без ознак життя.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції №1 (Вознесенівський) Запорізького райуправління поліції, керівництво відділу, кінологічна служба та судово-медичний експерт.

Заявник пояснив правоохоронцям, що, проїжджаючи на автомобілі неподалік приватного сектору, помітив дим на території одного з домоволодінь. Добропорядний громадянин одразу викликав пожежну службу та зайшов на подвір’я, аби з’ясувати чи потрібна комусь його допомога. Тут він виявив тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті.

Загиблим виявився 73-річний власник будинку.

Оперативники з’ясували спосіб життя та коло спілкування вбитого, опитали його сусідів, родичів і знайомих. У результаті проведених заходів поліцейські встановили обставини злочину та що до нього може бути причетний 35-річний сусід.

За даними слідства – під час побутового конфлікту фігурант ударом збив літнього чоловіка з ніг та дерев’яною палицею наніс декілька ударів по голові. Від отриманих тяжких травм дідусь помер на місці, а зловмисник втік.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Наразі під процесуальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури вирішується питання щодо обрання вбивці запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Запорізької області