У Запоріжжі зловмисник пляшкою та пилкою до смерті забив знайомого

Тілесні ушкодження, які 34-річному мешканцю Шевченківського району спричинив знайомий, виявилися смертельними. Поліцейські встановили фігуранта злочину та помістили під варту. Йому загрожує до десяти років ув’язнення.

12 грудня до поліції звернувся місцевий житель, який повідомив, що виявив тіло свого брата у його квартирі.

На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група, працівники кримінальної поліції, співробітники кінологічної служби ГУНП в Запорізькій області та судово-медичний експерт.

У квартирі правоохоронці виявили труп чоловіка зі слідами насильницької смерті. Встановлено, що потерпілий захлинувся власною кров’ю.

Працівники поліції перевірили коло осіб, з якими спілкувався потерпілий та з’ясували хронологію подій напередодні його загибелі. Завдяки проведеної клопіткій роботи вже через декілька днів розшуківцям вдалось встановити обставини тяжкого злочину та особу зловмисника, причетного до його скоєння.

Ним виявився 34-річний раніше судимий місцевий мешканець, який неодноразово відбував покарання у місцях позбавлення волі за крадіжки та грабежі.

Встановлено, що 11 грудня потерпілий прийшов до пункту прийому склотари, де разом з фігурантом вживав сурогатний алкоголь. За чаркою оковитої між чоловіками виник конфлікт. За браком словесних аргументів у суперечці зловмисник розбив на голові опонента скляну пляшку. На цьому він не зупинився та наніс ще декілька ударів металевою пилкою йому по нозі й голові. Жертві нападника вдалось самостійно дістатись додому, де згодом від отриманих трав він помер.

Під час слідчих дій в приміщенні пункту вторинної сировини працівники поліції виявили та вилучили речові докази – знаряддя злочину та фрагменти скла.

Слідчим відділу № 3 Запорізького РУП за погодженням з Шевченківською окружною прокуратурою зловмиснику повідомлено про підозру в злочині, передбаченому ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нелегальний пункт прийому вторсировини ліквідовано, як і багато інших на території міста. Робота поліцейських в цьому напрямку триває.

Нагадаємо: У Запоріжжі поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного в нанесенні смертельних тілесних ушкоджень знайомому

Відділ комунікації поліції Запорізької області