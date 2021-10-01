У Запорізькій області бухгалтерка виправної колонії привласнила більше мільйона гривень з бюджету

Наразі посадовиця знаходиться під домашнім арештом. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо: слідчим відділення поліції № 6 Запорізького районного управління поліції, під оперативним супроводженням відділу захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Запорізькій області, викрито бухгалтерку виправної колонії, яка кілька років поспіль, зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення неправдивих відомостей в офіційні документи, переводила на свою картку грошові кошти, які призначалися для виплати заробітної плати працівникам державної установи.

Посадовиці повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 22:00 до 6:00. Крім того було накладено арешт на майно, а саме трикімнатну квартиру, яку остання придбала на отримані злочинним шляхом кошти.

Наразі слідчим, під процесуальним керівництвом окружної прокуратури, закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні, передбаченому ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст.200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) та ч.1 ст.366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Відділ комунікації поліції Запорізької області