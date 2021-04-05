У Запорізькій області чоловік зарізав свого знайомого

Злочин стався в Мелітопольському районі на минулому тижні.

Про це повідомляє прес-служба Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області.

У селі Новопилипівка Мелітопольського району під час розпивання алкогольних напоїв між чоловіками виник конфлікт, в ході якого 44-річний місцевий житель вдарив ножем в шию свого знайомого. Від отриманого поранення чоловік помер.

Правоохоронці вже затримали підозрюваного. Йому повідомили про підозру, і обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. // Перший Запорізький