У Запорізькій області чоловік зарізав свого знайомого
Злочин стався в Мелітопольському районі на минулому тижні.
Про це повідомляє прес-служба Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області.
У селі Новопилипівка Мелітопольського району під час розпивання алкогольних напоїв між чоловіками виник конфлікт, в ході якого 44-річний місцевий житель вдарив ножем в шию свого знайомого. Від отриманого поранення чоловік помер.
Правоохоронці вже затримали підозрюваного. Йому повідомили про підозру, і обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. // Перший ЗапорізькийTweet