У Запорізькій області чоловіка затримали на передачі хабаря поліцейському

За безперешкодний збут контрафактних сигарет мешканець Запоріжжя пообіцяв посадовцю поліції щомісячний «відкат», а також грошову винагороду, щоби «викупити» вже складений адміністративний протокол. Працівник поліції про корупційну пропозицію відразу доповів у внутрішню безпеку Нацполіції.

Співробітники Запорізького районного управління поліції області виявили факт збуту контрафактних тютюнових виробів. На викрите правопорушення склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Невдовзі до начальника одного з відділень Запорізького районного управління поліції звернувся 26-річний місцевий мешканець і спробував домовитися: чоловік запропонував поліцейському неправомірну вигоду за не направлення адмінпротоколу до суду, а також – щомісячні «відсотки» за подальше неперешкоджання у його «підприємницькій» діяльності. Загалом пообіцяв надати 27,5 тисяч гривень хабаря.

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчі Запорізького РУП, за процесуального керівництва прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

На передачі першої частини від озвученої суми неправомірної вигоди – 5,5 тисяч гривень – чоловіка затримали у службовому кабінеті начальника відділення поліції.

Слідчі поліції готують йому оголошення про підозру. За спробу підкупу службової особи фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України