У Запорізькій області оголошено підозру сільському голові, який незаконно оформив зарплатню своєму попереднику

Гроші виплачувалися за рахунок коштів місцевого бюджету селищної ради. Сума збитків, завдана державі, становить понад 110 тисяч гривень. Досудове розслідування триває.

29 липня старший слідчий Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області, за погодженням з Бердянською окружною прокуратурою, оголосив колишньому голові однієї з селищних рад Бердянського району про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» Кримінального кодексу України.

Відповідно до зібраних слідством матеріалів, житель Бердянського району 1968 року народження наприкінці 2019 року був обраний на посаду сільського голови однієї з селищних рад. Відповідно до службових обов’язків він виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції і був розпорядником бюджетних коштів.

На початку 2020 року за його розпорядженням, за колишнім сільським головою було здійснено збереження середньої заробітної плати, яку він одержував на посаді сільського голови. Проте, правоохоронці встановили, що нарахування виплат було незаконним і колишній голова не мав підстав та права на збереження заробітної плати.

Фігурант був обізнаним щодо відсутності підстав нарахування виплат. Проте, діючи умисно, незаконно, в інтересах свого попередника, з січня 2020 року по червень 2020 року з місцевого бюджету нараховував йому середню заробітну плату. Таким чином, селищний голова, зловживаючи своїм службовим становищем, впродовж півроку розтратив кошти місцевого бюджету у розмірі більше ніж 113 тисяч гривень.

Досудове розслідування триває. Санкцією ч.2 статті 191 Кримінального Кодексу України, інкримінованої підозрюваному, передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо: Запорізькі слідчі завершили досудове розслідування відносно членів організованої злочинної групи, які привласнили понад два мільйони гривень бюджетних коштів.

Відділ комунікації поліції Запорізької області