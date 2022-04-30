У Запорізькій області поліцейські викрили інформаторів російських загарбників

29 квітня на блокпосту, розташованому в Оріхівському напрямку, поліцейські зупинили для перевірки транспортний засіб, в якому знаходилися двоє чоловіків.

Під час бесіди вони пояснили, що лише перевозять різні товари.

Проте, працівники поліції не втратили пильності та провели ретельну перевірку автомобіля, вантажу, а також засобів зв’язку.

В ході огляду мобільних телефонів правоохоронці встановили, що чоловіки передавали противнику інформацію щодо руху сил і засобів ЗСУ.

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Національна поліція України