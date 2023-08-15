У Запорізькому районі чоловік сокирою зарубав знайомого

У результаті сварки, виниклої під час розпиття спиртних напоїв, 26-річний зловмисник завдав ударів сокирою своєму товаришеві по чарці та втік. Від отриманих травм той помер. Фігуранта затримали, йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

13 серпня до відділу поліції № 6 (Запорізький) надійшло повідомлення про те, що на базі відпочинку одного з сіл Запорізького району виявлено труп охоронця.

На місці події працювали слідчо-оперативна група відділу поліції, оперативники, дільничні офіцери поліції, кінологічна служба та криміналісти.

Правоохоронці провели низку оперативно-пошукових заходів, опитали всіх можливих свідків та очевидців події. Поліцейські з’ясували, що напередодні на території бази відпочинку 67-річний потерпілий зі своїм знайомим розпивали спиртні напої. Між чоловіками виник конфлікт, після якого зловмисник пішов, а потім повернувся із сокирою та наніс опоненту, який вже лежав у ліжку, кілька ударів. Одразу після вчинення злочину фігурант з місця події втік, а знаряддя злочину викинув.

Оперативники Запорізького районного управління поліції разом з дільничним Мелітопольського РУП швидко встановили особу нападника та його місцезнаходження. Ним виявився 26-річний раніше судимий громадянин, який півтора року тому звільнився з місць позбавлення волі. Зловмисника затримано на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази вилучено.

Наразі під процесуальним керівництвом Запорізької окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо: 11 серпня росіяни обстріляли 27 населених пунктів Запорізької області – докази воєнних злочинів зібрала поліція

Відділ комунікації поліції Запорізької області