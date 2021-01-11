У заповіднику Асканія-Нова отруїли майже дві сотні червонокнижних журавлів

В отруєнні підозрюють фермерів

Оглядаючи ділянку Великого Чапельського поду, де біля ставку зазвичай ночують рідкісні перелітні птахи, співробітники заповідника Асканія-Нова на Херсонщині жахнулися. Адже побачили, що в зграї сірих журавлів, які занесені до Червоної Книги України, частина особин не подає ознак життя (дивись фото). Інші ледь тримаються на ногах та харкають кров’ю, а це може свідчити про внутрішню кровотечу. Щодня тут підбирали нових і нових загиблих пернатих, і на сьогодні їхня кількість вже досягла 185!

Спершу адміністрація заповідника висунула припущення: сірих журавлів викошує пташиний грип. Адже спалах цієї недуги зафіксували у селі Заозерне сусіднього Каховського району області. Тому передусім повідомили про екологічне лихо підрозділ Держпродспоживслужби в Чаплинському районі Херсонщини. Тамтешні інспектори відреагували оперативно — виїхали на місце, взяли проби тканин загиблих птахів, і відправили їх на аналіз до Одеської державної лабораторії ветеринарної медицини. Але висновок був негативним: зараження пташиним грипом не підтвердилося. Тож залишилося тільки одна найімовірніша версія — журавлі могли загинути, годуючись на оброблених хімікатами навколишніх полях.

Для її перевірки науковці обстежили сільськогосподарські угіддя на кордонах буферної зони заповідника. І між селами Питомник та Ясна Поляна справді помітили посіви озимих, де були розсипані протруєні зерна пшениці – так аграрії борються із навалою мишовидних гризунів, котрі через теплу зиму розмножилися й нещадно нищать майбутній врожай («Голос України» про це писав). Перестріли й трактор, з якого ці зерна розкидали.

— Тракторист, котрий працював із отрутохімікатами, не мав жодних засобів індивідуального захисту. Тобто контакт з «хімією» загрожував не тільки птахам, а й йому особисто. На додачу, жодних документів на отрутохімікати він теж пред’явити не зміг – казав, що вони «десь в офісі» агрофірми. Деякі з біопрепаратів, які використовують для боротьби з гризунами, справді можуть викликати внутрішню кровотечу, і можливо саме через це загинули сірі журавлі. Тому відібрали проби отруєного зерна, й тепер шукаємо сертифіковану незалежну лабораторію, яка може виконати його експертизу, — коментує ситуацію для «Голосу України» директор заповідника Асканія-Нова Віктор Гавриленко.

Про масову загибель сірих журавлів керівництво заповідника вже поставило до відома Національну поліцію та екологічну інспекцію. Співробітники заповідника підрахували, що збиток, завданий природі внаслідок отруєння «червонокнижних» птахів, складає колосальну суму – 2 мільйони 775 тисяч гривень. Відшкодовувати її, теоретично, мали б ті аграрії, котрі організували обробку полів препаратами, небезпечними для пернатих. Але для цього слідство повинне довести причинно-наслідковий зв’язок між використанням хімікатів і загибеллю сірих журавлів, звернувшись до експертів. А суд підтвердити провину борців із мишами. Відтак, встановлення справедливості розтягнеться надовго. А приречені журавлики помирають уже зараз. Причому щодня.

Сергій Яновський, Голос України