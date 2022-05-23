У затриманого в Києві збувача наркотиків вилучили «товару» майже на 1,5 мільйона гривень

Оперативники встановили, що зловмисник отримував наркотичні речовини через поштомати, розфасовував їх та збував. Слідчі вилучили у затриманого солі PVP, амфетамін, марихуану та таблетки екстезі. Фігуранту повідомлено про підозру та за скоєне йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У ході оперативного супроводження кримінального провадження співробітники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції у місті Києві біля поштомату на проспекті Оболонському виявили місцевого мешканця, який мав при собі наркотичні речовини. Для документування злочину на місце прибули слідчі Деснянського управління поліції.

Як розповів старший слідчий Деснянського управління поліції Володимир Яремчук, поліцейські під час обшуку на місці та у помешканні наркоділка на вулиці Йорданська вилучили речові докази, які підтверджують його причетність до злочинної діяльності:

«Ми вилучили значну кількість розфасованих у пакунки наркотичних та психотропних засобів, які вже були підготовлені для реалізації. Зокрема це майже кілограма солі PVP, кілограм амфетаміну, півкілограма марихуани та пігулок екстазі. Вартість вилученого за цінами «чорного ринку» складає близько півтора мільйона гривень. Крім того, до речових доказів ми долучили електронні ваги, засоби для фасування наркотиків, сім-картки та рекламні буклети. 22-річного місцевого мешканця затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

В рамках кримінального провадження слідчі Деснянського управління поліції та за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах.

Слідчі вийшли з клопотанням до суду щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва