У затриманого на Тячівщині наркоторговця під час обшуку вилучили велику кількість зброї та боєприпасів

Співробітники кримінальної поліції та слідчі Тячівського районного відділу поліції в ході розслідування справи щодо наркозлочину затримали 22-річного мешканця села Грушово, причетного до торгівлі наркотиками у районі.

Під час проведення оперативних заходів поліцейським вдалося задокументувати кілька фактів збуту фігурантом наркотичної речовини рослинного походження місцевим жителям. Затримання підозрюваного оперативники провели одразу після чергової зустрічі з клієнтом та передачі «товару».

Для збору доказів за місцем проживання затриманого слідчі провели санкціонований судом обшук: в помешканні виявили велику кількість незареєстрованої зброї – холодної та вогнепальної. Зокрема, майже півтисячі набоїв різного калібру, чотири пістолети, дві рушниці, ніж, гранату та порох. Окрім цього, в будинку було виявлено чорну балаклаву, два прилади нічного бачення, кайданки, рації, електронні ваги та зіп-пакети для фасування наркотиків.

22-річного підозрюваного, відповідно до статті 208 КПК України, поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі, за процесуального керівництва Тячівської окружної прокуратури, кваліфікували його дії за кількома статтями Кримінального кодексу України – ч. 1 ст. 263 та ч. 3 ст. 307. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю й боєприпасами та збут наркотиків.

У справі продовжується розслідування. Співробітники поліції встановлюють походження вилучених предметів та мету їх зберігання.

Поліція Закарпатської області