У завданні ₴2 млн. збитків під час ремонту спортивної школи підозрюють її директора

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру директору дитячо-юнацької спортивної школи «Атлант» за фактом розтрати бюджетних коштів під час капітального ремонту приміщень школи (ч. 5 ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний, достовірно знаючи, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт не відповідають зазначеним у документах, підписав акти виконаних робіт.

Сума збитків становить близько 2 млн гривень.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження УСР в м. Києві ДСР Нацполіції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура