У завданні майже ₴700 тис. збитків при закупівлі медичного та іншого обладнання підозрюють посадовця Шептицької міськради

За процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури повідомлено про підозру начальнику одного з відділів Шептицької міської ради. Йому інкримінують службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, протягом жовтня – грудня 2022 року на замовлення одного з відділів Шептицької міської ради товариством виконувались роботи щодо реконструкції приймального відділення місцевої лікарні. Договором також передбачався обов’язок підрядника поставити медичне та інше обладнання.

Разом з цим, згідно чинного законодавства, частина вищезгаданого обладнання, необхідна для виконання заходів, спрямованих на виникнення і поширення, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби, та відповідно звільняється від сплати податку на додану вартість при його постачанні.

Попри це, за результатами наданих послуг посадовцем було погоджено акти приймання-виконання будівельних робіт, а також акти вартості устаткування, що постачалося підрядником, з безпідставним включенням податку на додану вартість до них.

Таким чином, підозрюваний неналежно виконуючи свої службові обов’язки, не перевірив той факт, що у ціну обладнання було незаконно включено податок на додану вартість, внаслідок чого суб’єкту господарювання безпідставно перераховано майже 700 тис. грн бюджетних коштів.

Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування – СВ Шептицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури