У завданні понад ₴400 тис. збитків громаді під час ремонту дитсадку підозрюють підрядника та інженера з технагляду

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Обухівської окружної прокуратури директору товариства повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном та службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України), а інженеру з технагляду – у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, під час проведення поточного ремонту приміщення дитячого садочку – початкової школи в місті Українка підрядник умисно завищив вартість витрат на понад 400 тис. грн.

По завершенню робіт він вніс недостовірні дані до актів виконаних робіт.

У свою чергу інженер технагляду не забезпечив належним чином нагляд на об’єкті будівництва відповідно до вимог затвердженої проєктної документації та погодив звітну документацію.

На цій підставі товариству зайво перераховано понад 400 тис. грн бюджетних коштів, чим спричинено збитки місцевому бюджету.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Обухівського РУП ГУ НП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура