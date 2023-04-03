У завідувача медзакладу, який видавав довідки про непридатність до військової служби, вилучили майже $90 000

3 000 доларів США за довідку про непридатність до військової служби.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру та за скоєне йому загрожує до десяти років за ґратами з конфіскацією майна.

Слідчі Деснянського управління поліції спільно зі співробітниками Служби безпеки України та під процесуальним керівництвом Деснянської окружної прокуратури міста Києва викрили завідувача однієї з комунальних медичних установ на одержанні неправомірної вигоди.

Як зазначив начальник відділення слідчого відділу Деснянського управління поліції Євгеній Бишевич, у ході досудового розслідування правоохоронці задокументували отримання грошей у розмірі 3 000 доларів США:

«Керівник консультативного-діагностичного центру обіцяв бажаючим організувати проходження медичної комісії, за результатом якої буде видана довідка щодо непридатності до військової служби. Так, ми зібрали докази протиправної діяльності киянина, 1962 року народження, та під час отримання «винагороди» затримали його».

У робочому кабінеті та за адресою проживання фігуранта слідчі провели санкціоновані обшуки та вилучили майже 90 000 доларів США, довідки про непридатність до військової служби інших осіб та чорнові записи.

«За скоєння злочину, передбаченого частиною третьою статті 368 Кримінального кодексу України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, слідчим відділом територіального управління поліції за погодженням із Деснянською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває», – додав поліцейський.

Відділ комунікації поліції Києва