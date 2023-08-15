У заволодінні ₴1,6 млн. під час ремонту столичного парку «Почайна» підозрюють підрядника та інженера технагляду

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури директору приватного підприємства та інженеру технагляду повідомлено про підозру у заволодінні коштами (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, наприкінці 2020 року КП «Київський центр розвитку міського середовища» уклало договір з підрядником на здійснення капітальних будівельних робіт окремих комплексів парку «Почайна», а також договір на виконання робіт з технічного нагляду.

Загальна сума будівельних робіт склала 3,6 млн грн.

З метою заволодіння коштами місцевого бюджету директор підрядної організації та спеціаліст з технічного нагляду при передачі замовнику актів про виконання будівельних робіт внесли до них завідомо неправдиві відомості щодо обсягів їх виконання.

Розбіжність між фактично виконаними роботами та зазначеними в офіційних документах складає 1,6 млн грн, тобто 44% від загальної суми фінансування.

Наразі досудове розслідування триває.

Проводиться судова експертиза з метою визначення обґрунтованості витрат на будівельні роботи у ще одному столичному парку.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.