У заволодінні ₴420 млн. підозрюють ексзаступника голови правління «Євробанку» (відео)

Працівники ДБР повідомили про підозру одному з ексзаступників голови правління ПАТ КБ «Євробанк», який причетний до розкрадання 420 млн гривень.

Службові особи банку шляхом укладання підробних договорів купівлі-продажу цінних паперів, кредитних та іпотечних договорів, договорів задоволення вимог іпотекодержателя з підконтрольними фіктивними підприємствами заволоділи грошовими коштами вкладників та майном «Євробанку» на суму понад 420 млн грн.

Для надання фіктивним договорам вигляду законної діяльності, серед іншого, як заставне майно використовувалися земельні ділянки та офісні приміщення, вартість яких умисно завищена більш ніж у сім разів.

Одному із керівників «Євробанку» повідомлено про підозру у привласненні, розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 5 ст. 191 КК України).

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Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Встановлюється причетність інших працівників банку до вчинення вказаних злочинів.

У якості забезпечення відшкодування завданих збитків у кримінальному провадженні накладено арешт і передано в АРМУ об’єкти кримінально протиправних дій та рухоме й нерухоме майно, що придбане коштом, набутим внаслідок вчинення кримінального правопорушення. З-поміж іншого це:

частки в статутних капіталах 4-х юридичних осіб;

130 автомобілів, у тому числі преміумкласу;

98 об’єктів нерухомого майна (квартири, земельні ділянки, офісні приміщення тощо).

Загальна вартість переданого майна встановлюється.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

ДБР