У заволодінні ₴870 тис. на будівництві амбулаторії підозрюються ексдиректор товариства та інженера з технагляду

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури Херсонської області повідомлено про підозру ексдиректору будівельної компанії у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України), а також приватному підприємцю-інженеру технічного нагляду – за фактом сприяння у заволодінні бюджетними коштами шляхом службового підроблення (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, директор товариства у 2019 році уклав з департаментом Херсонської обласної державної адміністрації договір про будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в одному з населених пунктів Дарївської сільської громади. Після завершення будівництва підозрюваний разом із пособником – інженером із технічного нагляду внесли неправдиві відомості щодо об’ємів і вартос ті робіт до офіційної документації. На підставі цього на рахунок товариства зайво перераховано понад 870 тис грн.

Досудове слідство триває, його здійснюють слідчі відділення поліції № 1 Херсонського райуправління поліції Головного управління Нацполіції в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Херсонської обласної прокуратури