У заволодінні майном сумської громади на ₴17,1 млн. підозрюють депутата – керівника підприємства з теплопостачання

Слідчі Слідчого управління поліції ГУНП в Сумській області у взаємодії з Управлінням Служби безпеки в Сумській області здійснюють досудове розслідування відносно директора Товариства з обмеженою відповідальністю, який також є депутатом Сумської міської ради, за фактом заволодіння чужим майном.

За даними слідства, на підставі договору з 2005 року зазначене товариство, основний вид діяльності якого є виробництво, транспортування тепла та електричної енергії у місті Суми, здійснює свою діяльність з використанням орендованого цілісного майнового комплексу, який перебуває у комунальній власності.

Протягом 2021-2022 років директор ТОВ за кошти громади, враховані в структурі тарифу, на виконання заходів Інвестиційної програми, затвердженої Сумською міською радою, придбав нову техніку, зокрема, зварювальний агрегат, колісний екскаватор, екскаватор-навантажувач та автокран. Попри те, що придбана техніка належить до комунальної власності, її оприбутковано по бухгалтерському обліку за Товариством.

Відтак підозрюваний обернув зазначене комунальне майно на користь очолюваного підприємства та почав використовувати в діяльності підприємства. Внаслідок таких злочинних дій директора ТОВ Сумській міській територіальній громаді завдано матеріальної шкоди на загальну суму 17 млн 155 тис. грн.

Наразі керівництво Сумської обласної прокуратури повідомило йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.5 ст.191 КК України. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області