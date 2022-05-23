У заволодінні майже ₴1 млн. на будівництві амбулаторії в Ужгородському районі підозрюють директора товариства

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури директору товариства повідомлено про підозру у заволодінні майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідством встановлено, що підрядник займався будівництвом амбулаторії загальної практики сімейної медицини в одному з населених пунктів Тур’є-Реметівської громади. Загальна вартість робіт становила 6,1 млн грн. Крім того, товариство мало закупити устаткування для медзакладу.

Підозрюваний вніс неправдиві дані щодо вартості виконаних робіт і здійснені витрати у ряд офіційних документів. При цьому, зазначене в актах обладнання навіть не було закуплене товариством. На підставі фальсифікованої документації директор у подальшому заволодів майже 921 тис. грн, завдавши шкоду територіальній громаді на вказану суму.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП в Закарпатській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР Нацполіції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури