У заволодінні майже ₴1 млн. на закупівлі електроенергії підозрюється директорка КП з Дніпропетровщини

За процесуального керівництва Першотравенської окружної прокуратури повідомлено про підозру директорці житлово-комунального підприємства Першотравенської міської ради у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, між міським житлово-комунальним підприємством та товариством було укладено договір про постачання електричної енергії. У договорі чітко зазначалися плановий обсяг постачання і ціна.

З метою заволодіння бюджетними коштами директорка житлово-комунального підприємства вносила зміни до договору шляхом укладання додаткових угод, у яких штучно завищувала вартість електроенергії.

Внаслідок протиправних дій службовиці завдано майже 1 млн грн збитків територіальній громаді міста.

Наразі за погодженням прокурора до суду направлено клопотання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади.

Досудове розслідування здійснюється слідчими відділення поліції №3 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури