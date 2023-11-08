У заволодінні майже ₴1 млн. на закупівлі електроенергії підозрюється директорка КП з Дніпропетровщини
За процесуального керівництва Першотравенської окружної прокуратури повідомлено про підозру директорці житлово-комунального підприємства Першотравенської міської ради у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).
За даними слідства, між міським житлово-комунальним підприємством та товариством було укладено договір про постачання електричної енергії. У договорі чітко зазначалися плановий обсяг постачання і ціна.
З метою заволодіння бюджетними коштами директорка житлово-комунального підприємства вносила зміни до договору шляхом укладання додаткових угод, у яких штучно завищувала вартість електроенергії.
Внаслідок протиправних дій службовиці завдано майже 1 млн грн збитків територіальній громаді міста.
Наразі за погодженням прокурора до суду направлено клопотання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади.
Досудове розслідування здійснюється слідчими відділення поліції №3 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Дніпропетровської обласної прокуратури